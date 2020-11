Explosie met ambulance op E403

Iets na halfeen is een ziekenwagen ontploft op de E403 ter hoogte van Rumbeke. De wagen stond aanvankelijk in brand op de pechstrook. Even later volgde een hevige explosie.

Die knal was tot ver in de omgeving hoorbaar en werd veroorzaakt door een zuurstoffles.

De ziekenwagen had even voordien vuur gevat op de pechstrook in de rijrichting van Brugge, ter hoogte van de afrit Rumbeke-Izegem. Na enkele minuten was er een hevige ontploffing te zien. Het voertuig is volledig uitgebrand. De rechterrijstrook was de hele tijd versperd. Volgens de brandweer hadden de twee begeleider en de patiënt, een man in een rollator die via het ziekentransport naar het AZ Delta moest, het voertuig tijdig verlaten. Ze schuilden even verder onder de brug. Zij waren het die de brand ook opmerkten, ineens bleken de schoenen van de patiënt in brand te staan.