Expo ‘Onze IJslandvissers’ in Oostende

Van 26 juni tot en met 7 november 2021 loopt in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende de bijzondere tentoonstelling ‘Onze IJslandvissers’.

Unieke historische foto’s, een rijke collectie, hedendaagse fotografie en bijzondere getuigenissen zorgen voor een boeiend en omvangrijk beeld van één van de ruigste hoofdstukken uit de visserijgeschiedenis. ‘De expo is er één voor én door de vissers. Een ode aan Oostende, aan haar verleden en haar (IJsland-)vissers’, aldus curator Ineke Steevens.

Martin Heylen interviewt IJslandvissers

Journalist en televisiemaker Martin Heylen bezocht zes oud-IJslandvissers en interviewde hen in zijn gekende stijl. De getuigenissen leverden kleurrijke verhalen en nooit eerder gehoorde anekdotes op. Hoe ging het eraan toe aan boord, wat vingen de vissers en hoe was het om vrouw en kinderen achter te laten? Alle podcasts met de beklijvende interviews zijn ook te beluisteren via www.oostende.be/ijslandvissers.

Foto’s van Stephan Vanfleteren en Maurice Antony

Speciaal voor de expo maakte de Belgische topfotograaf Stephan Vanfleteren een intrigerende portrettenreeks van oud-IJslandvissrs. De talrijke historische beelden van de iconische fotograaf Maurice Antony (1883-1963), tonen hoe Oostende leefde van én voor de visserij.

IJslandvisserij op kindermaat

In samenwerking met de kunsteducatieve organisatie mu-zee-um vzw maakte muzikant-acteur Sebastien Dewaele een interactieve tour voor het hele gezin. Daarnaast ontwikkelde mu-zee-um een visioguide samen met acteur Pascal Colasse. Hij neemt de dove en/of slechthorende bezoeker mee doorheen de expo in VGT (Vlaamse Gebarentaal) met geanimeerde filmpjes. Ten slotte is er voor blinden en slechtzienden een voeltocht ontwikkeld met tal van voelobjecten en zweltekeningen.

De tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen Oostende start vandaag en loopt tot en met 7 november 2021.

Info en tickets via www.oostende.be/ijslandvissers