Expo maakt komaf met stereotiep beeld van vluchtelingen

In Langemark loopt momenteel de expo ‘50 Humans’, die een aparte kijk geeft op vluchtelingen. De portretten tonen het verhaal van mensen die alles achter gelaten hebben, maar er toch in slaagden om met succes bij ons een nieuw leven op te bouwen.

Meestal worden vluchtelingen op een stereotiepe manier afgeschilderd. Maar fotograaf Abdulazez Dukhan, zelf ook als vluchteling hier beland, doorbreekt dat beeld. Hij maakte 50 indringende portretten van mensen die je recht in de ogen kijken.

Het gezin van Abdulazez Dukhan kwam in 2016 in België en belandde in het asielcentrum in Poelkapelle. Vandaag komen vooral stereotiepe verhalen over vluchtelingen naar boven, maar zijn foto’s geven een heel andere kijk op vluchtelingen. "Het heeft mij veel power gegeven om te zeggen dat het een leugen is wanneer mensen of politici ons gebruiken om te zeggen dat integratie mislukt is. Dat is niet waar. Er zijn veel goede verhalen. Het heeft mij meer energie gegeven om activist te zijn en meer te vechten voor de mensen." (lees verder onder de foto)

Talent en veerkracht

Eén van de gefotografeerden is Mohammad Aborashed. Hij studeerde aan de universiteit van Damascus. Hij opende hier een restaurant en werd een succesvolle ondernemer. "Hij wou geen geld meer van de overheid krijgen. Dit is heel belangrijk om te zeggen vandaag. Er wordt altijd gezegd: 'De mensen zitten thuis niets te doen en genieten van het geld dat de overheid geeft.' Dat is totaal niet waar."

De foto’s vertellen een verhaal van mensen die noodgedwongen hun land moesten verlaten, maar met hun talenten en veerkracht hier een nieuw bestaan opbouwen en daarin ook slagen. De expo ‘50 Humans’ van ‘Wakker voor Vrede’ loopt nog tot 31 maart in de Sint-Pauluskerk in Langemark.