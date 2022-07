Expo over mythische graaf van Vlaanderen in Ieper

Robrecht van Bethune ligt begraven in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper. Zijn graf is in 1973 voor het laatst opengemaakt omdat de beschadigde grafsteen vervangen moest worden. "Er lag een kistje in met botten, daar zijn foto's van," zegt Geertui Seys. "Er zat ook een loden plaatje bij dat zijn herkomst duidelijk maakte." Ook Jef Callens was er bij: "Het was geen volledig lichaam. En natuurlijk, in die periode was er nog geen DNA onderzoek en konden we niet verder."

Mythe

De graaf verzette zich vaak tegen de Franse Koning, maar hij beantwoordde wellicht niet aan het beeld dat het boek ‘De Leeuw van Vlaanderen” van hem schetst. Op het ogenblik van de Guldensporenslag zat Robrecht namelijk in de gevangenis in Frankrijk. "Normaal is hij een van de belangrijkste Vlaamse graven," weet stadsarchivaris Rik Opsommer. "Hij wist het graafschap onafhankelijk te houden. Door het werk van Conscience wordt dat een soort heldenfiguur van de Vlaamse beweging. Dat is een soort mythe die ontstaat in de 19e eeuw, die waarschijnlijk Conscience oorspronkelijk niet bedoelde."

Het graf van Robrecht van Bethune blijft hoe dan ook een intrigerend mysterie en daarover loopt momenteel een kleine tentoonstelling in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper.