Expo over visserij en vuurtorens in Oostende

Iconen van de kust, zo heet de fototentoonstelling die deze zomer in de Nieuwe Gaanderijen in Oostende te zien is. Het gaat om een reeks foto’s over de zeevisserij en de vuurtorens langs de Noordzeekust. Vooral de foto’s over het leven op zee vallen op. Bovendien zorgen de onderschriften in het Ostends voor iets extra's. Fotografen Pedro Rappé en Patrick Pottier brachten de kust in beeld volgens verschillende invalshoeken. Pedro Rappé mag trots zijn op zijn foto’s. Als visser aan boord van de Z.483 Jasmine is hij op zee ook bezig met camera’s. Hij beschikt intussen al over een unieke film en een uitgebreid fotoarchief. De Heistenaar heeft daar er tussen twee vangsten heel wat voor over. Oostendenaar Patrick Pottier is dan weer gefascineerd door de vuurtorens langs de Noordzee. De lichtbundel die op zee de weg wijst is nu vervangen door moderne navigatie, maar het blijven unieke objecten om in beeld te brengen. De expo is tot en met 17 augustus gratis te bezichtigen.