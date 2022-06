Expo Raoul Servais (94) opent, hij signeert originele stukken

Tot volgende week zondag loopt in Expo 18 in Oostende een tentoonstelling van de Oostendse cineast Raoul Servais. Er zijn recente tekeningen te zien en ook originele stukken die hij gebruikte voor zijn kortfilms.

De werken zijn te koop en Servais, intussen 94, is ze vanmiddag komen signeren.

De bekroonde cineast en grondlegger van de animatiefilm bij ons, is blij dat er nog eens een expo is in zijn thuisstad Oostende. Met tekeningen uit zijn boek ‘Slaapwandeldromen’ en met enkele recente tekeningen.

Servais maakte alles samen vijftien korte animatiefilms en een langspeelfilm: Taxandria. Met zijn kortilm Harpya won ‘De tovenaar van Oostende’ in 1979 de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes.

Servais is ook een geëngageerde kunstenaar. De Tweede Wereldoorlog laat een diepe indruk na en dat merk je in zijn films. Veel voorkomende thema’s zijn onderdrukking en zinloos geweld.

De tentoonstelling in galerij Expo 18 in Oostende loopt nog tot en met zondag 12 juni.