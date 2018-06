Expo rond wederopbouw Nieuwpoort

‘Een stad vol stellingen, de wederopbouw van Nieuwpoort-Stad na de Eerste Wereldoorlog.’ Dat is de naam van een nieuwe tentoonstelling die vanavond opent in bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort, onder het Albert I-monument.

Je ziet er hoe Nieuwpoort na de Groote Oorlog volledig verwoest is, maar ook in recordtempo weer wordt heropgebouwd. In amper 5 jaar tijd gebeurde dat. Architect was Jozef Viérin, een West-Vlaming die een belangrijke rol speelde bij de heropbouw van de verwoeste gewesten.

Erwin Mahieu:”Het uitzicht van de nieuwe huizen was helemaal anders, dat waren neostijlen, waar Jozef Viérin bijzonder goed in was. Een aantal historische gebouwen is wel gekopieerd, zoals de griffie. Nieuwpoort is een moderne stad geworden, en niet meer de stad die ze was voor de oorlog.”

De tentoonstelling in bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort opent vanavond en loopt nog tot midden juni volgend jaar.