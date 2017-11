Expo "Vloed" in Koksijde

Kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde stelt werk tentoon van kunstenaars die rond het thema ‘vloed’ werken.

De werken van acht hedendaagse kunstenaars zijn te bezichtigen in de gerestaureerde schuur van Ten Bogaerde. Onder hen Tamara Dees, Koen Van Den Broek, Koen De Gezelle, Marie Cloquet en Georges Grard. Die laatste is ook wel bekend als de maker van 'Dikke Matille’ in Oostende.

De tentoonstelling is gratis en loopt tot 7 januari.