Expo in Zeebrugge rond transmigranten

Wekelijks slagen transmigranten er in om met hulp van binnen de Zeebrugse haven in te schepen naar Groot-Brittannië. Dat is één van de vele aspecten van de transmigratie die op de fototentoonstelling ‘Gestrand in Zeebrugge’ aan bod komen.

De tentoonstelling is een initiatief van de vele vrijwilligers en de parochie die zich dagelijks voor de transmigranten inzetten.Twee jaar geleden doken de eerste transmigranten op in Zeebrugge. En zolang het lukt om van uit Zeebrugge Groot-Brittannië te bereiken, zullen ze blijven komen vermoedt pastoor Fernand Maréchal. “Volgens mij zit daar een systeem achter. Ze moeten geholpen worden van binnenuit, denk ik. Er is zoveel dat wij niet weten.” Hij is het aanspreekpunt van de hulpverlening. Het gaat om een beperkte groep die in het havengebied rondzwerft.

Met de komst van de transmigranten groeit in Zeebrugge de solidariteit met de vluchtelingen. Vrijwilligers verzamelen spullen en er komt een medische post. “Ze zijn dikwijls al maanden en jaren onderweg ze hebben de woestijn overleefd. Die mensen zijn getraumatiseerd”, verklaart Pierre Cybulski, huisarts bij ‘Dokters van de wereld’.

Zolang er vluchtelingen zijn, blijft er vrijwillige hulpverlening. Dat is meteen ook een vingerwijzing naar bepaalde overheden. ‘Gestrand in Zeebrugge’ loopt nog tot 3 december in de Sint-Donaaskerk.