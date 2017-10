Exportkabel brengt energie voor 300.000 gezinnen aan wal

Vandaag werd een exportkabel aan land gebracht in Zeebrugge, deze kabel transporteert opgewekte energie van het Rentel windpark naar het vasteland. De 40 kilometer lange kabel werd door een kabelschip in een gebaggerde sleuf op de zeebodem gelegd.

Op het strand werd de laatste 450 meter kabel met mobiele kranen aangelegd. Met de aanleg van deze exportkabel wordt Rentel als eerste windpark in de Noordzee rechtstreeks verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge.

Het windpark op zee is momenteel in volle constructie, bestaat uit 42 windturbines en zal jaarlijks 300.000 huishoudens van groene stroom voorzien. De funderingen van de windturbines werd de afgelopen zomer reeds in zee geïnstalleerd en de windturbines zullen groene stroom produceren vanaf midden 2018.