Expresweg Waregem krijgt geluidsarm asfalt

In de eerste fase wordt er gewerkt richting Wielsbeke, in het voorjaar van 2018 is het rijvak richting de E17 aan de beurt. Er blijft steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Onlangs werd op de E313 in Hasselt het nieuwe type asfalt voor het eerst toegepast op een autosnelweg. Nu wordt het voor de eerste keer in Vlaanderen aangelegd op een gewestweg.

Minder geluid

De toplaag heeft een fijnere oppervlaktetextuur dan een klassieke toplaag en zal daardoor het rolgeluid tussen de autobanden en het wegdek verminderen. Naast de heraanleg van de weg zal de doorsteek in de middenberm ter hoogte van de Eikenlaan en Renthuisstraat volledig gesloten worden. De eerste fase van de werken, op het rijvak richting Wielsbeke zal zo’n 5 à 6 weken in beslag nemen. Midden februari start de aannemer met de tweede fase. Meer info over de werken op de ring op www.wegenenverkeer.be/waregem.