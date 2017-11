Expresweg Waregem weer open

De Expresweg in Waregem is weer open voor alle verkeer.

Er is geluidsarm asfalt aangelegd, een primeur op de Vlaamse gewestwegen. Het asfalt is aangelegd richting Wielsbeke. Door de structuur van het asfalt is het rolgeluid tussen de banden en het wegdek minder luid dan een klassiek wegdek. Daar klinkt dat vanaf 70 kilometer per uur luider dan het motorgeluid van de auto’s zelf. In februari volgend jaar krijgt ook de andere rijrichting geluidsarm asfalt.