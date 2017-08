Extra aandacht voor hygiëne bij Clarebout

In het bedrijf komen er extra voorzorgsmaatregelen en is er meer aandacht voor de hygiëne. Alle werknemers van het bedrijf krijgen een mondmasker en er zijn nog bijkomende maatregelen. Danny Techel, algemeen vakbondsfront: “We hebben de mensen alert gemaakt door het te sensibiliseren om hun handen te wassen. In bepaalde sectoren zijn er voetbaden. En we hangen desinfecterende middelen aan de muur. Het bestond al maar er is nu meer aandacht voor. "

Ondertussen is het aantal zieken gedaald. Over een goeie week zijn de resultaten van het onderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Dienst Toezicht op het Welzijn bekend en moet duidelijk zijn wat er precies aan de hand was. Mogelijk gaat het om een lichte vorm van legionella of een reactie op een organisch stof.