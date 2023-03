Extra afspraken met jeugdverenigingen voor fuiven in Poperinge

Daarin klagen ze over het toenemende geweld op fuiven, zowel verbaal als fysiek. Vorig weekend nog kreeg een organisator een slag in het gezicht, en moest hij naar huis met een gebroken neus. Als dit zo doorgaat, organiseren we geen fuiven meer, zeggen de verenigingen.

Extra camera's

De problemen in en rond dit jeugdhuis slepen al een tijdje aan, daarom liet de stad enkele maanden geleden ook extra camera’s plaatsen. Die moeten de politie toelaten om sneller jongeren die geweld gebruiken op te sporen. Maar die camera’s zijn blijkbaar onvoldoende. De burgemeester wil daarom nu extra afspraken maken met de organiserende jeugdverenigingen.

"Nieuwe afspraken"

Burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher: "Zorgen dat er voldoende veiligheidsmensen aanwezig zijn in de zaal. Dat die ook lang blijven. Dat ze de zaal niet te vroeg verlaten. Dat ze zich ook meer als groep gedragen. Het zijn een aantal maatregelen die we met hen verder gaan uitwerken."

- Het mag niet zo ver komen dat er geen fuiven meer zijn in Poperinge?

"Nee, absoluut niet, want die zijn van belang voor onze jeugd om elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Maar die zijn ook van belang voor de jeugdverenigingen zelf die heel vaak organisator zijn. Dit zorgt voor inkomsten waardoor ze op die manier hun werking kunnen organiseren voor de jongsten in onze stad. Dus we zetten onze schouders hier onder en zullen oprecht proberen om dit probleem uit de wereld te helpen want dit is voor niets goed."

