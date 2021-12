Extra bestelling treinen voor Alstom (ex-Bombardier) Brugge

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft nog eens 98 extra M7-dubbeldekrijtuigen besteld bij treinbouwer Alstom. Die zullen onder meer in Brugge worden gemaakt in de vroegere Bombardier-vestiging. Goed nieuws voor de werkgelegenheid dus daar.

Het gaat om een investering van 268 miljoen euro. De order maakt deel uit van een raamovereenkomst voor de levering van maximum 1.362 M7-rijtuigen die in 2015 werd ondertekend en waarvan NMBS tot nu toe in totaal 747 rijtuigen bestelde, zo meldt Alstom maandag.

De M7-rijtuigen worden onder andere geassembleerd in de Alstom-vestiging in Brugge, het vroegere Bombardier. Het kenniscentrum van Alstom in Charleroi levert het tractiesysteem en de nationale en Europese seinstelsels.

De dubbeldekstreinen zijn compatibel met het nieuwe ETCS-veiligheidssysteem, kunnen sporen aan maximaal 200 kilometer per uur en zijn compatibel met de bestaande M5- en M6-dubbeldekkers.