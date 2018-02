Extra camera's in Izegemse uitgaansbuurt

Er komen vijf nieuwe bewakingscamera's in de Sint-Pietersstraat in Izegem.

Het straatje is een geliefkoosde plaats om uit te gaan en trekt veel mensen aan. Maar dat gaat af en toe gepaard met overlast, vandalisme of geweld. Om de veiligheid in de uitgaansbuurt nog beter te verzekeren, komen er - na overleg met de horecazaken - in en rond het straatje vijf nieuwe bewakingscamera’s. De stad investeert daarvoor 35.000 euro. De vijf camera’s zijn vaste camera’s die de Sint-Pietersstraat en het kruispunt van die straat met de Papestraat, de Meensestraat en de Kortrijksestraat gedetailleerd in beeld brengen. De beelden worden rechtstreeks doorgestraald naar de meldkamer van de politiezone RIHO.

Aantal camera’s meer dan verdubbeld

Onder het bewind van de N-VA-SP.A-meerderheid steeg het aantal bewakingscamera’s in de stad van 8 camera’s in 2013 naar 13 eind 2017. In 2018 wordt er geïnvesteerd in 10 bijkomende camera’s. Zo komen er naast de camera’s in de Sint-Pietersstraat ook in de Marktstraat twee vaste camera’s en een beweegbare camera op het kruispunt van de Marktstraat en de Roeselaarsestraat. Ook op de nieuwe parking in de Marktstraat wordt in veiligheidscamera’s voorzien.