Extra centen voor twee Brugse ziekenhuizen

Midden juli 2021 besliste de Vlaamse Regering om 21 Vlaamse dossiers, voor een totaalbedrag van zo’n 17 miljoen euro, te erkennen als dringende of onafwendbare investeringen in ziekenhuizen. Twee Brugse ziekenhuizen kunnen hierdoor rekenen op Vlaamse middelen.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende krijgt een kleine 500.000 euro. Met dat budget zal het ziekenhuis verbouwingen doen om hun dienst Intensieve Zorgen uit te breiden met 28 extra bedden. De geraamde, totale investeringskost bedraagt ruim 11 miljoen euro.

Daarnaast kan ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge rekenen op zo’n 65.000 euro. Met dat budget zal het ziekenhuis een uitbreiding doen van zijn dienst Intensieve Zorgen. Er komen vier High Intensive Care-bedden en twee gewone crisisbedden, een gemeenschappelijke ruimte, een afgesloten patio en een technische ruimte. De geraamde totale investeringskost bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro.

“Dankzij deze Vlaamse subsidies kunnen onze ziekenhuizen dringende of onafwendbare investeringen doen in hun ziekenhuizen. Op deze manier investeren we in het welzijn en de gezondheid van onze burgers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese.