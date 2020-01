Extra controles na diefstallenpiek in auto's Oostende

In Oostende zullen agenten en gemeenschapswachten extra controles uitvoeren omdat er de afgelopen maanden meer diefstallen zijn gepleegd in voertuigen.

In november en december werden er respectievelijk 51 en 62 diefstallen geregistreerd. Sinds eind december neemt dat cijfer weer af. Ook in oktober 2018 was er een dergelijke piek met 55 diefstallen. “De lokale politie en het stadsbestuur zetten in op preventie, sensibilisering en extra controles om het probleem tegen te gaan” zeggen korpschef Philip Caestecker en burgemeester Bart Tommelein.

Preventie en sensibilisering

In het stadhuis, wijkkantoren en ontmoetingscentra worden flyers verspreid die oproepen om geen waardevolle voorwerpen (zichtbaar) achter te laten in de wagen. Daar moeten de gemeenschapswachten op toezien op het terrein. Ze zullen ook samen met de politie een extra oogje in het zeil houden in straten waar de meeste diefstallen zich voordoen.