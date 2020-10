Extra controles tegen zwerfvuil & sluikstort

In Kortemark is de nieuwe campagne tegen zwerfvuil officieel van start gegaan. Provinciegouverneur Carl Decaluwé trapte die op gang aan de schoolpoort van de gemeentelijke basisschool.

Het is de zesde handhavingsweek tegen zwerfvuil. Zwerfvuil blijft een groot probleem waaraan steeds meer mensen zich ergeren.

In Kortemark werden peukenzakjes uitgedeeld aan de schoolpoort. Het duurt namelijk 12 (!) jaar vooraleer een sigarettenfilter wordt afgebroken in de natuur. Aan de riolen is de tekst 'Hier start de zee' gespoten met verf.

De actie loopt in 56 van 64 West-Vlaamse gemeenten. Kortemark zal ook een openbaar vuilnisbakkenplan opstellen omdat nu te veel verkeerd huishoudelijk afval in de korven belandt.

Afvalintercommunale Mirom investeert ook in 3 extra camouflagecamera's tegen zwerfvuil.

(lees verder onder de foto)

Extra controles

'Tijdens de week van de handhaving op zwerfvuil en sluikstort worden er over heel Vlaanderen verschillende acties georganiseerd om de Vlaming duidelijk te maken dat zwerfvuil en sluikstort echt niet kan', zegt Mooimakers, de campagne van de Vlaamse overheid tegen zwerfvuil.

'Dit kan gaan van extra controles al dan niet in uniform, het aanspreken van mensen die het foute gedrag tonen of het belonen van de personen die hun afval in de juiste vuilnisbak gooien, tot het controleren van sluikstort op identificatiegegevens of door de inzet van camera’s.'