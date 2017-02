Extra controles in zone 30 in Kortrijk

Kortrijk start met intensieve controles in zone 30 in het stadscentrum. Iedere maand komt een ander stadsdeel aan de beurt.

Een tijd geleden waren er de controles in de schoolomgevingen, maar nu gaat de stad dus nog een stap verder. En dat de controles lonen blijkt uit de cijfers. Het aantal overtredingen in zone 30 daalde de afgelopen jaren met zo’n zeven procent.

Het stadsbestuur voerde al in 150 straten van de stad een bijkomende zone 30 in. De controles gingen meer dan maal tien en blijkbaar met resultaat. In 2013 reed nog 24% te snel in zone 30, vorig jaar nog slechts 17%. Het aantal ongevallen daalde. Met de controles nu wil de stad vooral sensibiliseren.