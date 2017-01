Extra druk op spoeddiensten

Het is deze morgen extra druk op de spoeddiensten in West-Vlaanderen. Veel mensen laten zich verrassen door gladde plekken op de weg.

In regio Brugge gebeurden al verschillende kleine ongevallen, vaak met fietsers, ook in Roeselare is het op de spoeddienst van AZ Delta drukker dan normaal. Om 10 uur waren er al 35 patiënten. Op andere dagen zijn dat er 15. Mensen werden verrast door de aanvriezende mist. Dat zorgde voor gladde voetpaden en opritten. Veel mensen gingen meteen bij het buitenkomen op de oprit tegen de grond. Ook in het AZ Sint-Jan in Brugge waren er om 10 uur al een 30-tal mensen met gebroken polsen en armen.