De organisatoren van Hype'O Dream in Waregem zijn bijzonder tevreden. Na een onderbreking van twee jaar door corona, pakten ze uit met een extra festivaldag. Hype'O'Dream duurde voor het eerst twee dagen én er was ook een camping.

Dancefestival Hype’O Dream krijgt er dit jaar een dag bij: op vrijdag werd al stevig gefeest. Op de affiche staan grote namen als 2Fabiola, Gers Pardoel en Metejoor. Zij mochten de eerste 6.000 bezoekers opwarmen.

Op zaterdag komen er maar liefst 18 000 bezoekers bij. Zij genieten an onder meer Regi, De Jeugd van Tegenwoordig, Camille en Yves Deruyter. Alles samen waren er 106 optredens verspreid over zes podia aan de Weymeerschen in Waregem.