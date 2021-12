Extra geld voor sportinfrastructuur in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent na een tweede oproep dit jaar bijna 3 miljoen euro toe aan vier bovenlokale sportinfrastructuurprojecten in West-Vlaanderen. Jaarlijks zullen in totaal duizenden sportende Vlamingen kunnen genieten van een nieuwe en moderne sportinfrastructuur.

“Met onze Sportspurt zetten we de inhaalbeweging verder voor meer en betere sportinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). De budgetten voor sportinfrastructuur zijn verdubbeld van 55 miljoen euro bij de formatie naar 110 miljoen euro. In totaal investeert Vlaanderen via Sportspurt 185 miljoen euro.

Het geld gaat onder meer naar groepsaankopen voor buitensportinfrastructuur, zoals de aanleg van beachterreinen of de aankoop van sportkoffers. Dat zijn mobiele koffers gevuld met innovatieve en traditionele sportmaterialen. Dankzij extra budgetten kunnen private en publieke partners niet een, maar twee keer per jaar intekenen op een oproep.

Allereerste ‘bikepark’ in Kuurne

Via een eerste oproep in het voorjaar konden al zes West-Vlaamse projecten met de steun van Vlaanderen uit de startblokken schieten. “Nu investeert Vlaanderen bijna 3 miljoen euro in nog eens vier projecten voor bovenlokale sportinfrastructuur in de provincie West-Vlaanderen”, zegt Weyts. De investering gaat onder andere naar het gemeentelijk zwembad in recreatiedomein Grasduinen in Bredene, het padel-en tennis-en pickleballcentrum in Middelkerke en de renovatie van de sportzaal in Menen.

Ten slotte kan ook het nieuwe bikepark in Kuurne rekenen op bijna 1 miljoen euro steun. Daarnaast zal ook Cycling Vlaanderen bijkomende middelen financieren. Hierbij is de financiële basis gelegd om het allereerste bikepark uit te voeren. Vorig jaar in december werd het project voorgesteld met als meter ex-wielrenner Lieselotte Decroix en als peter crosser Eli Iserbyt uit Kuurne.

“Eerst moeten we nu alles uitwerken met de diverse partners, waaronder Hippodroom, Cycling Vlaanderen en onze sportdienst. Het bikepark biedt plaats voor wielrenners, triatleten, skeelers en e-bikers. De eerste stap is het plan van aanleg verfijnen. Het bikepark zal meer zijn dan pistes. Er is ook veel aandacht voor de groenaanleg en waterbeheersing. Het wordt kortom een duurzaam park“, zegt burgemeester Francis Benoit, bevoegd voor strategische projecten.

Het is echter nog te vroeg om al een datum van realisatie voorop te stellen. Wenselijk is 2023. Bovendien is het ook voor een definitief kostenplaatje te vroeg.