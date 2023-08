Extra gemeenteraad over overdracht van scholen in Knokke-Heist

In Knokke-Heist organiseren ze op 21 augustus een extra gemeenteraad over de overdracht van twee gemeentelijke scholen, De Pluim en Het Anker, naar het gemeenschapsonderwijs.

Na veel protest is dat met een nipte meerderheid goedgekeurd (16 stemmen voor - 13 stemmen tegen). Maar er komt nu dus een nieuwe stemming, omdat de gouverneur het besluit heeft geschrapt door procedurefouten. Inhoudelijk verandert er niets aan het dossier. Het is afwachten of ook de beslissing van de gemeenteraad dezelfde blijft.

Lees ook: