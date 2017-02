Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van WTV

Hoppeboeren in de streek hebben terug vertrouwen in de toekomst. Een jaar of vijf geleden kampten de telers met veel zorgen, maar de prijzen zijn beter en bij de familie Rosseel in Poperinge hebben ze nu een maand gebouwd aan een nieuw hoppeveld. Na 24 jaar teelt in het familiebedrijf komt ook hun zoon, die straks afstudeert, meehelpen.