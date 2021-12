Extra licentie voor Oostends vissersschip voor Britse wateren

In Oostende krijgt het visserstuig O.34 ‘Lady Fortuna’ een licentie om in Britse wateren te vissen. Dat laat Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits weten.

'Lady Fortuna' is het vaartuig dat het in 2018 vergane vaartuig de O.13 ‘Morgenster’ vervangt. Het is de 19de vislicentie voor Britse territoriale wateren.

Intensief overleg

De licentie komt er na intensief overleg tussen het Verenigd Koninkrijk, België en de Europese Commissie en Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). Dat heeft de minister in het Vlaams parlement bekend gemaakt naar aanleiding van een vraag van Bart Tommelein (Open VLD).

"Kort na de Brexit verkregen we al voor 17 vaartuigen het recht op toegang tot de Britse zes- tot twaalfmijlszone. Enkel vaartuigen die voldoende activiteit in Britse wateren tijdens vier opeenvolgende jaren tussen 2012 en 2016 konden bewijzen, maakten een kans. Voor zes andere vaartuigen bleef de vergunning tot nog toe uit."

"Begin vorige week haalde Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits de problematiek van de licenties nog eens aan op de Europese Visserijraad. Alle dossiers werden daar nog eens grondig besproken. Met resultaat, want voor de Lady Fortuna werd de vislicentie bekomen", zegt het kabinet van de minister.

"Belangrijk voor inkomen"

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits: “Het inkomen van deze vissers wordt sterk bepaald door de vergunning in de 6-12 mijlszone. Het is belangrijk dat ze hun activiteiten die ze in het verleden uitoefenden zo snel mogelijk opnieuw kunnen opstarten.

Op de Europese ministerraad voor Visserij hebben we afgesproken dat de vissers die nog geen vergunning kregen binnen Europa een juridische toetsing ten opzichte van het Brexit-akkoord krijgen. Tegelijkertijd is er het persoonlijk engagement van de Europese Visserijcommissaris dat hij over onze specifieke dossiers zal blijven onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk.”

"Belangrijk dat er oplossing komt"

Vlaams parlementslid Bart Tommelein (Open Vld): ‘Het is positief dat de minister blijft aandringen op de nodige visserijlicenties. Voor zes vaartuigen was er onduidelijkheid maar werden er nu alvast al twee bijkomende licenties toegekend.

Het is alvast belangrijk dat ook voor de resterende vier vaartuigen een oplossing komt en dat het Verenigd Koninkrijk zich aan de initiële afspraken houdt."