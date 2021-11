Extra maatregelen voor het onderwijs

Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden geschrapt, klasgroepen mogen niet samenkomen in refters en studiezalen en de quarantaineregels worden opnieuw strenger. Dat is vrijdag beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden.

De nieuwe maatregelen houden in dat klasgroepen zo weinig mogelijk onderling contact mogen hebben. Ze mogen dus niet meer samenkomen in refters, studiezalen en voor- en naschoolse opvang. Op de speelplaats en in open lucht kan dat wel nog. Meerdaagse buitenschoolse uitstappen met een overnachting worden geschrapt, zeker tot aan de kerstvakantie.

Verder wordt het test- en quarantainebeleid opnieuw aangepast. Een klas moet nu in quarantaine vanaf het moment dat er binnen een week binnen een klas drie besmettingen vastgesteld worden, tot nu toe was dat bij vier besmettingen.

Daarnaast kan een school zelf beslissen of ze geheel of gedeeltelijk overgaat tot afstandsonderwijs of sluiting. Verder moeten leerlingen een vaste plaats krijgen in de klas, moet de aanwezigheid van derden op school worden beperkt en blijven de huidige regels rond mondmaskers gelden.

Alle nieuwe extra maatregelen:

Meerdaagse buitenschoolse uitstappen (met overnachtingen) worden verboden

(met overnachtingen) Klasgroepen mogen niet gemengd worden in de binnenruimtes, zoals refters en studiezalen

in de binnenruimtes, zoals refters en studiezalen Als er binnen de zeven dagen drie leerlingen van dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine

Personeelsvergaderingen en oudercontacten moeten op afstand en dus online gebeuren

en dus online gebeuren Derden zijn niet toegelaten tot de schoolgebouwen , alleen als ze taken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het behalen van de leerplandoelstellingen

, alleen als ze taken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het behalen van de leerplandoelstellingen Scholen kunnen beslissen om over te schakelen op afstandsonderwijs of een hybride-vorm

Experten en onderwijsvakbonden vinden de regels nog niet voldoende.