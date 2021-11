Extra maatregelen voor Sint-Maartensstoet Ardooie

De laatste dagen is er een plotse en sterke stijging van het aantal besmette inwoners in Ardooie. De gemeente behoort momenteel bij de koplopers in het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Daarom worden aanvullende maatregelen ingevoerd voor de Sint-Maartensstoet.

Geen Laura Lynn en Freddy De Vadder meer

De burgemeester heeft besloten dat er een algemene mondmaskerplicht is voor zowel de bezoekers als de artiesten en verenigingen. Daarnaast wordt ook het avondprogramma geschrapt met onder andere Laura Lynn, Freddy De Vadder en Maximus. In de drie tenten zal er na de stoet enkel nog maar achtergrondmuziek spelen.

De kindernamiddag en de Sint-Maartensstoet gaan wel nog door. Voor de kindernamiddag wordt de coronapas gecontroleerd en geldt de mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Voor de stoet geldt enkel de mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Om 21 uur wordt er zoals gewoonlijk vuurwerk afgestoken.