Extra mankracht voor strijd tegen mensensmokkel

Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon belooft extra mensen en middelen voor de strijd tegen mensensmokkel in onze provincie.

Dat heeft hij vanmiddag in de Kamer geantwoord op vragen van volksvertegenwoordiger Franky Demon uit Brugge.

Demon wees er minister Jambon op dat opnieuw grote aantallen vluchtelingen gesignaleerd worden op en rond de snelwegparkings in Jabbeke en Westkerke. De privébewaking die de Vlaamse regering had voorzien, is dan ook minder. Gisteren nog haalde de Brugse procureur Frank Demeester aan dat mensensmokkel flink begint te wegen op de politie. Demon wil daarom maatregelen.

De minister geeft mee dat hij overlegt met zijn Vlaamse collega Ben Weyts. Tegen 12 oktober moet dat afgerond zijn, maar nu al is de minister duidelijk. Hij wil niet dat het probleem escaleert en zal extra personeel en middelen inzetten.