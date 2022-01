Extra middelen voor proper en gezond water

Vorig jaar riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) lokale besturen op om versneld te investeren in proper en gezond water door de rioleringsgraad op te krikken. 39 rioleringsprojecten in onze provincie krijgen 25 miljoen euro Vlaamse tussenkomst.

De rioleringsgraad laat in heel wat Vlaamse steden en gemeenten nog de wensen over. Daarom riep Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vorig jaar lokale besturen op om rioleringsprojecten die onze waterkwaliteit vooruit helpen niet langer op de lange baan te schuiven. Ze maakte extra middelen vrij en gaf gemeenten die wél op korte termijn wilden investeren in onze waterkwaliteit de kans om extra projecten in te dienen zodat de schop op korte termijn de grond in kon.

De schop zes keer sneller in de grond

155 rioleringsprojecten in Vlaanderen werden intussen goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 100 miljoen euro. Vlaanderen ondersteunt de gemeenten met een bijdrage van 75 procent van de rioleringskosten. Ook 39 West-Vlaamse projecten kunnen samen rekenen op 25 miljoen euro.

Het gaat telkens om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning in de loop van 2021 zijn gebeurd en dus in de meeste gevallen sneller zullen doorgaan dan oorspronkelijk gepland. Nu is de procedure tot gunning teruggebracht tot gemiddeld elf maanden. Terwijl dat normaal gezien bijna zes jaar bedraagt. “Waar een wil is, is een weg. Dit is het bewijs dat we met voldoende middelen en wat goede wil samen vaart kunnen maken met rioleringsprojecten”, zegt minister Demir.

Historisch probleem

“Onze waterkwaliteit en waterhuishouding zijn een hardnekkig historisch probleem waarvan de politiek op veel plaatsen te laat de ernst heeft ingezien", zegt Demir. "Pas sinds Vlaanderen 30 jaar geleden zelf bevoegd werd, hebben we een kentering ingezet. We zijn het aan onze inwoners en ons milieu verplicht om werk te maken van voldoende en gezond water."

Ook 35 Limburgse projecten, 42 Oost-Vlaamse, 23 Antwerpse en 16 Vlaams-Brabantse projecten konden rekenen op steun.

Het werk is nog niet klaar. De komende vijf jaar zal nog eens 700 miljoen euro vrij gemaakt worden om de lokale besturen financieel te ondersteunen bij hun rioleringsprojecten. Ook Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s) worden gesubsidieerd. Zo kunnen gemeenten in de komende jaren verdere stappen zetten om de waterlopen in hun gemeente proper en gezond te maken.