Vrijdagavond is even voor 18 uur een tank met salpeterzuur lek geslagen op een landbouwbedrijf in Gistel. De situatie is onder controle, maar de 570 inwoners uit Zevekote zijn geëvacueerd en mochten vannacht niet naar huis.

