Extra ondersteuning voor golfslagtank in Oostende

Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van Philippe Muyters, Vlaams minister van Innovatie. ‘De Vlaamse overheid ondersteunde dit project reeds met 3 miljoen euro voor de bouw, vandaag krijgen ze ook ondersteuning voor de uitbating’, aldus Bart Tommelein.

De bouw van de golfslagtank is een belangrijk gegeven voor Oostende, Viceminister-president en Oostendenaar Bart Tommelein is tevreden met de extra ondersteuning voor de exploitatie: ‘In Oostende zullen we de invloed van golven, stroming en getijden op constructies zoals windturbines kunnen onderzoeken. Oostende wordt de kennishub op het vlak van marien onderzoek en dat is een goede zaak voor onze lokale economie.’