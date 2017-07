Extra onderzoek naar ongeval met zeilschip Capella

Dat heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer gezegd in het parlement. Philippe De Backer: “Elk ongeval is er één te veel. Ik betreur ten zeerste wat er zaterdag is gebeurd en leef mee met de familie en vrienden van de slachtoffers. De zee is en blijft verraderlijk, zelfs voor de meest ervaren zeilers.”.

Het onderzoek van FOSO moet aan het licht brengen wat er exact gebeurd is. Bij het ongeval met het Nederlandse zeilschip Capella kwamen twee bemanningsleden om. Een andere opvarende is nog altijd vermist. De Backer: “Er zal een onderzoeksverslag opgesteld worden door FOSO. Dat onderzoek zal zich niet uitspreken over de aansprakelijkheden van het ongeval maar zal zich wel richten op beleidsaanbevelingen. Ik zal de aanbevelingen indien mogelijk meenemen in de hervorming van de regels voor de pleziervaart waaraan ik momenteel werk. De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen tot een veiligere Noordzee.”