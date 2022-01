Extra ophaalbrug aan Slijpebrug moet fileprobleem aanpakken

In de zomer gaat de brug meermaals per dag open. Dat zorgt voor files voor wie vanaf de E40 naar Middelkerke komt, want het verkeer dat van de autosnelweg komt, moet over die brug om in het centrum te komen. Het probleem is zelfs zo groot dat ook hulpdiensten dan niet door kunnen.

Geen tunnel

Jean-Marie Dedecker wil nu een tweede ophaalbrug plaatsen, 200 meter verder dan de bestaande brug. Zo wil hij het fileprobleem aanpakken.

Eerder wilde de burgemeester een tunnel bouwen onder het Kanaal, maar dat lijkt onhaalbaar. De tweede ophaalbrug is nu ook het tweede voorstel van Dedecker.