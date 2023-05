'Extra opleiding voor motorrijders is belangrijk'

Die organisatie geeft zulke opleidingen in samenwerking met ervaren rij-instructeurs. Bij ons is dat in Poperinge en in Gullegem. Afgelopen weekend kwam er in Vlamertinge een motorrijder om het leven en raakten er ook enkele gewond in onze provincie.

"Mensen hebben hun rijbewijs maar dan gaan ze er ook meteen van uit dat hun rijstijl in orde is terwijl ze dat eigenlijk nog wat kunnen bijschaven," zegt rij-instructeur Hervé Bultinck van de Kortrijkse Rijschool. "Ze gaan heel vaak hun snelheid niet gaan aanpassen aan de omstandigheden, terwijl dat met de motor wel erg van belang is."

"Zorg er voor als motorrijder dat je de risico’s herkent, zorg er voor dat je in een veilige situatie blijft rijden," raadt Hervé aan. "Probeer je motorfiets goed onder controle te houden, niet alleen op lage snelheid, maar ook op hoge snelheid. Maar zoek de risico’s niet op."

Risico's inschatten

En om die risico’s beter te kunnen inschatten, is er de opleiding Ready to Ride. Heel vaak een openbaring, zelfs voor ervaren motorrijders.

De komende weken is er een Ready to Ride-cursus over heel Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. En daar is interesse voor: de sessie met de Kortrijkse Rijschool in Gullegem komend weekend is helemaal volzet.