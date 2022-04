Extra opletten: snelheidscontroles in regio Roeselare

In mei zal de politiezone RIHO snelheidscontroles houden in Roeselare, Izegem en Hooglede.

De hele maand mei zal de politie in de regio Roeselare op zestien dagen snelheidscontroles uitvoeren. In Roeselare gaat het over de Mandellaan, de Izegemseaardeweg, Schoolstraat, Wijnendalestraat, Beversesteenweg, Meensesteenweg, Moorseelsesteenweg, Kattenstraat, Diksmuidsesteenweg, Blinde Rodenbachstraat, Kachtemsestraat, Sint-Eloois, Winkelstraat, Oostnieuwkerksesteenweg, Groenestraat, Heirweg en Ardooisesteenweg.

Ook in Izegem zal de politie controleren, onder meer in de Italianenlaan, Ambachtenstraat, Lodewijk de Raetlaan, Gentseheerweg, Leenstraat, Heilig Hartstraat, Meensesteenweg, Prins Albertlaan, Kortrijksestraat, N36, Roeselaarsestraat, Ardooisestraat, Prinsessestraat en Noordkaai.

In Hooglede staat de politie in de Delaeystraat, Grijspeerdstraat, Roeselarestraat, Bruggestraat, N36 en R32.