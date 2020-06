Extra parkeerplaats en sanitair in Zeebrugge

Daarmee wil het Brugse stadsbestuur toeristen veilig kunnen opvangen. Ook wordt het strand verdeeld in verschillende zones. Wie aan een cabine zit, moet een windzeil plaatsen.

Zeebrugge heeft een plan klaar voor het strand en de dijk deze zomer. Mensen mogen nu al opnieuw aan hun cabine zitten. De cabines mogen enkel worden gebruikt door personen uit dezelfde bubbel. Tussen twee cabines moet een windzeil staan met een minimale lengte van twee meter en hoogte van één meter. Voorts wordt het strand onderverdeeld in vijf zones die worden afgebakend met signalisatieborden en zandvangers. Elke zone is toegankelijk voor bepaalde bezoekers. Zo is er een stuk vrij strand voor iedereen, een zone voor mensen met een strandcabine, een zone voor bezoekers van de surfclub, een zone voor bezoekers van een strandbar en een zone voor gebruikers van het Badengebouw en het sportstrand.

Parkeerplaatsen

Voor drukke dagen zal de stad extra parking voorzien. Zo wordt de Westelijke Strekdam en de site Knapen ingericht als parkeerzone. Er komt ook een kiss & ride-zone. Op de zeedijk worden extra sanitaire cabines geplaatst. Strandbezoekers zullen voor eten en drinken terechtkunnen in drie bijkomende popups op de Zeedijk.