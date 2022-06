Extra plaatsen in bijzonder onderwijs in Zwevegem, Kortrijk & Ieper

De Vlaamse regering trekt 20 miljoen euro extra uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was er een budget voorzien van 25 miljoen, dat stijgt nu dus naar 45 miljoen euro.

Zo komen er in Vlaanderen 1.000 extra plaatsen bij. En dat is goed nieuws, want er zijn vaak lange wachtlijsten.

Bij ons gaat het om drie scholen in Kortrijk, één in Ieper en ook in een school voor buitengewoon onderwijs in Zwevegem, De Klim-op. Zij krijgen bijna 500.000 euro, dat betekent plaats voor 15 leerlingen meer.

"Wij voorzien een nieuwbouw. Wij zitten hier nog in de vroegere gebouwen van het secundair onderwijs. Maar we gaan een nieuwe school bouwen. Die zou er moeten zijn voor het schooljaar 24-25. En daar hadden we voorzien voor 165 leerlingen, dus het is mooi meegenomen dat we een extra gedeelte gesubsidieerd krijgen."