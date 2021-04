Overal in de provincie zullen steden en gemeenten de heropening van de horecaterrassen, die voorzien is op 8 mei, ondersteunen. Op veel plaatsen mogen horecazaken straks hun terrasoppervlakte dubbel zo groot maken.

Dat is ondermeer het geval in Damme. Net zoals vorig jaar, na de eerste lockdown mogen horecazaken in alle deelgemeenten hun buitenterras dubbel zo groot maken als dat veilig kan uiteraard. De stad Damme heeft het terrasplan nu ook officieel in een reglement gegoten. Grote broer Brugge overweegt zelfs om de buitenterrassen in oppervlakte te verdrievoudigen, zodat alles coronaproof kan heropenen. In Damme houdt de stad het op een verdubbeling van de oppervlakte.