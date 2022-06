Extra signalisatie op E40 in De Panne na reeks ongevallen

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt extra veiligheidsmaatregelen op de E40 in De Panne nadat daar enkele ongevallen gebeurden. Aanleiding is volgens het agentschap de grenscontroles van de Franse politie net over de grens.

Gisteren gebeurde nog een dodelijk ongeval aan de afrit in Adinkerke. Burgemeester Bram Degrieck vraagt al even om daar extra signalisatie te plaatsen. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer neemt nu onmiddellijk maatregelen om de veiligheid op de E40 te verhogen.

"De situatie op de E40 vraagt maatwerk en snel schakelen. Gisteren hebben we al waarschuwingsborden geplaatst, morgen plaatsen we ook twee testkarren in het kader van de mobiele filestaartbeveiliging", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

"Rijstijl aanpassen"

"Ik roep de weggebruikers ook op om zeker de nodige alertheid te hebben en de rijstijl en rijsnelheid aan te passen", voegt de minister toe. Burgemeester Bram Degrieck is tevreden dat er eindelijk actie komt: "De wegbeheerder heeft als taak de verkeersveiligheid te waarborgen, waarop ik meermaals heb gewezen."

Aan de brug ter hoogte van het complex Adinkerke en aan de brug ter hoogte van de Cappoenstraat hangen twee borden om weggebruikers te waarschuwen voor mogelijke file. Op 17 juni plaats het agentschap Wegen en Verkeer aankondigingsborden tussen de Franse grens en de op- en afrit Adinkerke om weggebruikers te waarschuwen voor grenscontroles.

Net na het op- en afrittencomplex in Veurne en net na het op- en afrittencomplex in Adinkerke komen twee mobiele testkarren. Daarop staat het symbool van file als er verderop filevorming is. In de loop van volgende week komt er nog een mobiele galgpaal. Voor het toeristische verkeer wordt de aangewezen rijroute naar Plopsaland via afrit Veurne extra benadrukt door bijkomende vaste signalisatieborden te plaatsen tussen Nieuwpoort en Veurne.