Extra strenge controles op zwerfafval en sluikstort tijdens 'Week van de Handhaving'

Het is deze week de Week van de Handhaving. In heel West-Vlaanderen pakken gemeenten zwerfvuil en sluikstorten aan.

En dat is nodig, want het aantal overtredingen neemt nog altijd toe. Zo hadden vorig jaar de helft van alle gasboetes in een stad als Kortrijk te maken met zwerfvuil en sluikstorten. De grootste boete daar bedroeg 300 euro.

Het is al de zevende editie van de sensibiliseringsweek, een initiatief van gouverneur Carl Decaluwé. Wie deze week de regels aan zijn laars lapt en betrapt wordt, wordt aangesproken en uiteindelijk ook bestraft. Alleen maar sensibiliseren is onvoldoende, zo blijkt. Daarom houden deze week niet alleen gemeenschapswachten een oogje in het zeil, maar ook agenten en zelfs bos- en veldwachters.

Ook heel wat mobiele camera's moeten zwerfvuil en sluikstorten tegengaan. 60 procent van alle overtreders konden vorig jaar opgespoord worden dankzij die camera’s.