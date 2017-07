Extra toezicht na vuurtje stoken op Balokken

De agenten maakten een proces-verbaal op en hebben bewijzen verzameld. Op basis daarvan zal één persoon verhoord worden. ‘Vuur maken is niet alleen verboden, het is ook zeer gevaarlijk’, zegt burgemeester Youro Casier. ‘Zeker nu we in zo’n extreem droge periode zitten. Het gras en de andere begroeiing zijn momenteel extreem brandgevoelig’.

Boetes

De politie voert het toezicht op de Balokken op tijdens de zomervakantie. ‘We vragen dat recreanten in de Balokken extra waakzaam te zijn en vuurhaarden te melden bij de politie’, voegt de burgemeester er nog aan toe. Wie een vuurtje stookt riskeert een GAS-boete tot 350 euro.