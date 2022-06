Spoorwegmaatschappij NMBS legt komend weekend extra treinen in richting de kust. Het mooie weer lokt heel wat dagjestoeristen naar zee, daarom waarschuwt de NMBS ook voor overvolle wagons.

De spoorwegmaatschappij gaat vrijdag en zaterdag twaalf extra treinen inleggen om de toeloop te kunnen opvangen. Ze vraagt ook om de spitsuren zoveel mogelijk te vermijden.

In de NMBS-app kan je zien hoe druk het zal zijn op de trein die je wil nemen. "Kleurt die oranje of rood, dan neem je best een andere trein", klinkt het.