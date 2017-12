Extra veiligheidsmaatregelen tijdens kerstmarkten

De kerstmarkten in onze provincie zetten niet alleen in op sfeer en gezelligheid, maar ook op veiligheid.

Zo zijn er tijdens de kerstvakantie extra agenten op pad in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Handtasdieven en winkeldieven maken traditioneel gebruik van de drukte op kerstmarkten en in winkelstraten om toe te slaan. Ook nemen bepaalde kerstmarkten extra maatregelen tegen terreur.

In Poelkappele maken ze zelfs gebruik van een replicatank om de toegangsweg af te sluiten voor voertuigen. De kerstmarkt in Oostende vindt dan weer plaats in het Leopoldpark. Dat park biedt een natuurlijke bescherming tegen wagens die willen inrijden op het publiek.

