Extra weekendtreinen tussen Kortrijk en Brugge vanaf eind 2025

Spoorwegmaatschappij NMBS wil vanaf eind 2025 in het weekend meer treinen laten rijden tussen Brugge en Kortrijk. Dat blijkt uit plannen die de spoorwegmaatschappij donderdag heeft voorgesteld voor haar dienstregeling in onze provincie.

De raad van bestuur van de NMBS heeft eind maart het vervoersplan voor 2023-2026 goedgekeurd. De spoorwegmaatschappij wil tegen 2026 ongeveer zeven procent meer kilometers rijden. Dat komt overeen met meer dan 2.000 extra treinen per week.

Geen grote wijzigingen

De nadruk ligt op extra aanbod rond de grote steden en op betere verbindingen in het weekend. Grote wijzigingen zijn er niet in onze provincie. Eind 2025 wordt in het weekend de verbinding tussen Brugge en Kortrijk versterkt.

De IC-verbinding tussen de twee steden zal elk uur rijden in plaats van om de twee uur. Daardoor zullen er elk uur twee treinen rijden, want ook de IC-trein tussen Oostende en Brussels-Airport blijft op het traject passeren.

Wachten op groen licht

Andere uitbreidingen worden voorlopig niet uitgevoerd, omdat de capaciteit er niet is. Zo komt er geen derde IC-trein per uur tussen Kortrijk en Gent en ook geen tweede L-trein per uur tussen Gent en Brugge. Vanaf december 2023 sneuvelt in West-Vlaanderen ook een P-trein, omdat die weinig wordt gebruikt. Het gaat om de trein van 5.28 uur van Kortrijk naar Zottegem.

De plannen moeten nog groen licht krijgen van de ministerraad en de uitvoering is ook afhankelijk van aanwervingen en leveringen van materiaal. De leveringen van nieuwe treinen hebben in het verleden al vertraging opgelopen.