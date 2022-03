Extra windmolens en zonnepanelen op Noordzee deel van duurzaam energieplan

De regering wil zo snel mogelijk nog meer groene energie op zee winnen met meer en krachtigere windturbines, want de Noordzee is potentieel de grootste elektriciteitscentrale van het land.

Daarom beslist de regering de bestaande windmolenparken op de Noordzee op de Thorntonbank en in de Elisabethzone uit te breiden. Die laatste willen ze ook versneld realiseren. De oudste windturbines zouden ze ook sneller vervangen door krachtiger windmolens.

"De windmolens in de tweede zone zullen sneller komen dan verwacht. En dan gaan we op zoek naar extra capaciteit in de Noordzee, in samenwerking met andere landen. Want we kunnen dat niet alleen. Het is een kwestie om die zaken te verbinden met de landen rondom de Noordzee. En we gaan daar als België het voortouw nemen", vertelt minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Er ligt ook een plan op tafel voor drijvende zonnepanelen op zee. In de loop van de komende week licht de regering die plannen nog apart toe.