F-16 maakt noodlanding in Oostende, Club Brugge moest ommetje maken

Een F-16 heeft vanmiddag een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Oostende-Brugge. Het toestel was in de lucht geraakt door een blikseminslag.

Daardoor kwam een soort giftige stof vrij, hydrazine, en daarom moest het landen. De reizigers op de luchthaven moesten even binnen blijven. En twee vluchten moesten worden omgeleid via Zaventem. Ook de spelers van Club Brugge, die van Porto kwamen, werd omgeleid via Zaventem. Toen ze daar aankwamen mochten de spelers toch doorvliegen naar Oostende.

Uit metingen bleek dat er geen giftige stoffen meer aanwezig waren. De landingsbaan werd rond 13 uur weer vrijgegeven. Het was ook niet langer nodig om ramen en deuren gesloten te houden, er was geen gevaar voor de omgeving, zo bevestigden de veiligheidsdiensten.