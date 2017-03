Bijzonder transport op West-Vlaamse wegen vandaag: Een F16 is onderweg naar Ramskapelle, naar het For Freedom Museum.

In Ramskapelle bij Knokke-Heist start dit weekend het nieuwe thema 'Belgen in de strijd' in het For Freedom Museum.

Tijdens de openingsplechtigheid zaterdag vliegen er om 15 uur twee F16’s over het grondgebied van Knokke-Heist ter ere van alle Belgische strijdkrachten en gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog.

Aan het museum wordt ook een F16 tentoongesteld, en die is nu onderweg naar Knokke-Heist. En dat zorgde uiteraard voor opmerkelijke beelden.