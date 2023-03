FAAR kijkt terug op geslaagd weekend

Met een gevarieerd programma probeerde FAAR voor elk wat wils aan te bieden. In Oostende kon de bezoeker onder meer lezingen en interviews bezoeken, maar ook een gegidste wandeling volgen of deelnemen aan een workshop. Met meer dan vijftig activiteiten in o.a. De Grote Post, Thermae Palace, De Cierk, KAAP, Bibliotheek Kris Lambert, het Europacentrum, ‘t Leeshuus en Kursaal Oostende was het festival voelbaar in de hele stad.

Grote namen

Het boekenfestival kon rekenen op de aanwezigheid van heel wat grote namen zoals Jean Blaute, Ann Wauters en auteur Tom Lanoye. Ook burgemeester Bart Tommelein was aanwezig en blikt tevreden terug: "We zijn verheugd dat deze 2e editie van FAAR al het goeds van vorig jaar heeft bevestigd. De mooie groei in publiek toont dat er nog veel potentieel is. We zullen de komende jaren dan ook verder bouwen aan dit unieke non-fictieboekenfestival.”

Beloofd is beloofd, want de organisatie maakte bekend dat een derde editie al gepland staat. Noteer het alvast in de agenda: FAAR komt terug met een derde editie van 8-10 maart 2024.

