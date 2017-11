Fabres "Belgian Rules/Belgium Rules" in première

Vanavond is er in het Concertgebouw van Brugge de Belgische première van de nieuwste voorstelling van Jan Fabre ‘Belgian Rules/ Belgium Rules’.

Het is een ode aan ons land, maar niet zonder kritiek. Fabre zijn rode draad zijn onze grote schilders, van Van Eyck tot Magritte, maar ook politieke wantoestanden komen aan bod. In een voorstelling die net geen vier uur duurt, laat theatermaker en beeldend kunstenaar Jan Fabre de hele Belgische geschiedenis de revue passeren. Op scène worden bekende taferelen uit de schilderkunst uitgebeeld, afgewisseld met carnavalstoeten, maar ook de Last Post in Ieper, ons koloniaal verleden en onze liefde voor frietjes en bier passeren de revue.

De teksten zijn van Johan De Boose. Andrew Van Ostade, bekend van de muziekgroep School is Cool schreef de muziek voor verschillende carnavalsscènes. Verder speelt ook het nummer ‘Vlaanderen Boven’ van Raymond van het Groenewoud een belangrijke rol in de voorstelling. Eén van de performers is Kasper Vandenberghe uit Nieuwpoort.